УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Наибольшую славу Башкирии в федеральных СМИ принес автобус, потерпевший неудачу на мосту в Благоварском районе. Об этом событии сообщили почти все, кто знает толк в ДТП. «Российская газета» пишет, что «В Башкирии автобус с пассажирами рухнул с моста». Этой же версии придерживаются «Известия»: «Автобус с пассажирами рухнул с 9-метрового моста в Башкирии».

Другая группа считает, что автобус просто упал. НТВ – «Автобус с пассажирами упал с 9-метрового моста в Башкирии: фото». МИР 24 – «В Башкирии автобус упал с 9-метрового моста: пассажиры выжили чудом».

Радио «Маяк» — «В Башкирии пассажиры автобуса выжили после его падения с 9-метрового моста». РИА «Новости» — «В Башкирии микроавтобус упал с моста высотой девять метров»

АСсылка «Комсомольская правда в Казани» подчеркивает, что упал с девятиметрового моста «микроавтобус с татарстанцами»: «Авария по вине водителя микроавтобуса, зарегистрированного в Татарстане, произошла рано утром в Благоварском районе соседней Башкирии. На 1378 км автодороги "Самара-Уфа-Челябинск" 23-летний татарстанец, управлявший микроавтобусом "Toyota Hiace", по предположению сотрудников Госавтоинспекции Башкортостана, превысил безопасную скорость, не учел погодные условия».

«Интерфакс-Россия», кроме автобуса, откликнулся на начавшийся «первый Уфимский международный салон образования». «Первый Уфимский международный салон образования стартовал в понедельник в столице Башкирии, сообщается на официальном сайте мероприятия, — сообщает агенство. — Трехдневный форум станет площадкой для обсуждения вопросов развития дошкольного, общего, профессионального, инклюзивного образования и обмена опытом». Ну и добавляют, что «Организаторы форума — министерство образования Башкирии и Московский международный салон образования».

«Пятый канал» поднял важную тему: «Семейную жизнь как науку предложили изучать в школе». Казалось бы, в самый раз сообщить о передовом опыте Башкирии. И «Пятый канал» сообщает… «о ситуации в Башкирии, после которой СК начал проверку. В сеть попали кадры урока в одной из школ, где учитель применяет совсем не педагогические приёмы».

«Газета.Ru» тоже пишет о воспитательном значении — смешанных боевых искусств: «Президент Союза ММА России Федор Емельяненко подвел итоги чемпионата России по смешанному боевому единоборству среди юношей 14-15 лет, которое прошло в Уфе. В командном зачете сильнейшей командой стала команда Челябинской области, второе место заняла команда Республики Башкортостан, третье — команда Омской области». С такими ребятами учителя "совсем не педагогические приёмы" использовать не будут.

«Комсомольская правда в Уфе» пишет про ситуацию на рынке труда. «В Башкирии рекламщики входят в топ-10 востребованных профессий. Специалисты HeadHunter рассказали о ситуации на рынке труда в Башкирии в рекламной сфере. По состоянию на октябрь 2017 года рекламщики входят в топ-10 востребованных профессий, а конкуренция в этой сфере составляет 2,4 человека на одну вакансию».

«Коммерсантъ в Челябинске» решил покопаться в подержанных автомобилях и ищет, где они подешевле. «В Челябинской области подорожали подержанные автомобили. При этом машины на Южном Урале продают на 18% дешевле, чем в среднем по стране (577 тыс. руб.) и примерно по тем же ценам, что и в свердловской области, Башкортостане и Красноярском крае».

«Московский Комсомолец» радует красивым заголовком: «Семь курортов Башкирии стали лучшими в рейтинге здравниц страны. Большинство людей приезжают в санатории не только лечиться, но и отдыхать». «Глава Башкирии Рустэм Хамитов сообщил, что до конца года изменится организационная форма управления региональных санаториев — «ГУПы станут акционерными обществами». По мнению руководителя республики, «акционирование будет способствовать привлечению инвесторов, готовых вкладывать ресурсы в строительство новых корпусов, расширение спектра медицинских услуг, позволит повысить эффективность работы самих учреждений».

«Спорт-Экспресс» же передает возмущение ФК «Уфа» по поводу действий судьи матча в Хабаровске: «"Уфа" подала апелляцию на желтую карточку Йокича. Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что клуб отправил апелляцию в РФС на желтую карточку Бояну Йокичу, которую он получил в матче 14-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" (2:2)».

В то же время, согласно регламенту соревнований, Контрольно-дисциплинарный комитет не может отменить предупреждение, — отмечает «СЭ». — КДК способен отменять только красные карточки. И то – только после соответствующего решения Контрольно-квалификационной комиссии. Но это не останавливает директора уфимцев: «Считаем, что наказание было вынесено ошибочно. Посмотрим, что скажут эксперты».