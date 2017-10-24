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24 октября Вторник

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«Салават Юлаев» на домашнем льду сыграет с «Ладой»

СПОРТ

«Салават Юлаев» на домашнем льду сыграет с «Ладой» Фото: Дмитрий Слезин

«Салават Юлаев» на домашнем льду сыграет с «Ладой» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

После воскресного поражения от челябинского «Трактора» уфимская ледовая дружина попытается реабилитироваться перед болельщиками. Сегодня, 24 октября, «Салават Юлаев» на домашнем льду принимает тольяттинскую «Ладу».

Пока «юлаевцы» находятся на пятом месте Востока КХЛ. Однако на пятки уже наступают магнитогорский «Металлург» и екатеринбургский «Автомобилист». Гости из Тольятти — аутсайдеры конференции. Несмотря на победы в матчах со «Слованом» и «Витязем», «Лада» пока не может выйти из кризисного состояния.

Прошлая встреча «Салавата» и «Лады» закончилась в пользу уфимцев: победный гол хоккеисты из столицы Башкирии забили в овертайме.

Начало сегодняшней игры «Салават Юлаев» — «Лада» в 19.00 по местному времени. Билеты здесь.

Теги: КХЛ, Салават Юлаев, Лада
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