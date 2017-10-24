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24 октября Вторник

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Колыбельная, Богатая, Млечного пути и Доброй надежды - мэрия Уфы призвала более ответственно подходить к названиям улиц

ОБЩЕСТВО

Колыбельная, Богатая, Млечного пути и Доброй надежды - мэрия Уфы призвала более ответственно подходить к названиям улиц Фото: Олег Яровиков

Колыбельная, Богатая, Млечного пути и Доброй надежды - мэрия Уфы призвала более ответственно подходить к названиям улиц Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Администрация Уфы призвала более ответственно подходить к подбору наименований улиц. Только за последние три года столица республики стала богаче на 171 наименование улиц, бульваров и переулков.

«Улицы Элитная, Богатая, Престижная, Блестящая, Колыбельная, Млечного пути, Доброй надежды, переулок Золотой и другие — настроение поднимается, конечно, от таких названий, но полагаем, что следует ответственнее подходить к подбору названий. У каждого города есть свое культурно-историческое наследие. Если внимательно присмотреться к истории Уфы, то можно найти сотни имен, известных далеко за пределами республики. Не надо забывать наших земляков», — отметили сегодня на оперативном совещании в мэрии.

В ближайших планах городской администрации — создание специальной конкурсной комиссии, которая будет заниматься подбором названий уфимских улиц с учетом общественного мнения.

Теги: мэрия, названия улиц
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