В Башкирии жители разрушающейся девятиэтажки получили новое жилье Фото: пресс-служба мэрии В Башкирии жители разрушающейся девятиэтажки получили новое жилье Фото: пресс-служба мэрии

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии к приему новоселов готов новый девятиэтажный двухподъездный дом по улице Глумилинская, 2. В новые квартиры на постоянное проживание будут заселены жильцы двух расселенных аварийных подъездов девятиэтажки по Уфимскому шоссе, 4, сообщили в мэрии Уфы.

В конце 2015 года 1-й и 2-й подъезды многоквартирного дома по Уфимское шоссе, 4 были признаны аварийными. Жителям подъездов предоставили временное жилье — отдельные благоустроенные квартиры в разных районах города. Теперь уфимцы получат постоянное жильё.

Новый дом построен в рамках реализации адресной программы республики по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Общая площадь застройки составляет 4500 кв. м, в доме девять жилых этажей, 72 квартиры.

Микрорайон Глумилино — самая большая до сих пор незастроенная площадка в границах Уфимского полуострова. В настоящее время на его территории ведется активное строительство.