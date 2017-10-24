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Один из районов Уфы на 9 часов останется без электричества - мэрия

ОБЩЕСТВО

Один из районов Уфы на 9 часов останется без электричества - мэрия Фото: Ксения Калинина

Один из районов Уфы на 9 часов останется без электричества - мэрия Фото: Ксения Калинина

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Демском районе Уфы отключат электроэнергию. Отключение запланировано на 25 октября с 09.00 до 18.00 часов. Оно связано с ремонтными работами.

Электроснабжение будет отключено по следующим адресам:

— 35 участков ТП-0825 СНТ «Козарез»;

— 30 участков ТП-9099 СНТ «Альбатрос»;

— 44 дома ТП-621 ул. Романовка 15-53, ул. Романовка 24-64;

— 40 домов ТП-4723 ул Кустарева 88-104, ул. Кустарева 53-85, 75/1, ул. Кустарева 89а, 93а, 93б, 89-95;

— 25 домов ТП-4262 ул. Кустарева 72-86, ул. Кустарева 56-66а, 29-51;

— 20 домов ТП-9338 сады «Мечта»;

— 25 домов ТП-9527 хлебопекарня н.п. Романовка.

Теги: электроснабжение
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