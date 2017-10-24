Столица Башкирии вошла в Топ-10 самых дорогих мегаполисов по ценам на жилье Фото: Башинформ Столица Башкирии вошла в Топ-10 самых дорогих мегаполисов по ценам на жилье Фото: Башинформ

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Уфа попала в Топ-10 самых дорогих мегаполисов страны по ценам на жилую недвижимость. Средняя стоимость квартиры в городе составляет 2,56 млн рублей, цена квадратного метра – 59,6 тысячи рублей, средняя площадь квартиры, выставленной на продажу — 50,8 кв метра. Результаты исследования сервиса бесплатных объявлений Юла, анализирует РБК-Уфа.

Столица Башкирии расположилась на шестом месте списка. Самые дорогие цены на жилье традиционно в Москве и Санкт-Петербурге. В среднем квартиры предлагают здесь за 8,3 и 4,8 тысячи рублей соответственно. Далее идут Владивосток, Екатеринбург и Казань. Стоимость квартиры в столице Татарстана — 2,7 млн рублей. Городами с самым доступным жильем стали Самара, Пермь, Краснодар и Челябинск. К примеру, в Челябинске квартира стоит в среднем 1,6 млн рублей.

По данным сети агентства недвижимости «Эксперт», средняя цена квадратного метра в Уфе на вторичном рынке составляет сегодня 58,3 тысячи рублей. С конца 2016 года цены снизились на 1,5%. Самый ликвидный слой небольших квартир в обжитых местах находится в среднем ценнике ниже 64 тысяч рублей за квадратный метр.

Если цены на вторичку падают, то на новостройки, наоборот, растут. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке сегодня составляет 61,1 тысячи рублей. По словам генерального директора «Эксперта» Елены Андреевой, этому способствует культивированное застройщиками и банками восприятие, что «вторичка – старая и неинтересная, новостройка – лучше»; и технологическая составляющая, когда новое жилье действительно обходится дороже по себестоимости.

Что касается прогнозов на предстоящий год, Елена Андреева считает, что объемы продаж, вероятнее всего, будут выше.

Согласно результатам опроса, проведенного сайтом Domofond.ru, жители Уфы в ближайшей перспективе ожидают повышения цен (с ними солиданы жители Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Самары). 70% респондентов считают четвертый квартал благоприятным месяцем для покупки недвижимости.