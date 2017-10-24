Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

24 октября Вторник

Уфа   °

Владимир Путин поручил сохранить льготы для малого бизнеса

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Владимир Путин поручил сохранить льготы для малого бизнеса Фото: Андрей Старостин

Владимир Путин поручил сохранить льготы для малого бизнеса Фото: Андрей Старостин

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву рассмотреть возможность сохранения финансирования малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщают «Известия»со ссылкой на резолюцию главы государства.

В 2017-м финансирование МСП было снижено до 7,5 млрд рублей из-за падения доходов бюджета. Бизнес считает это показателем, который нужно зафиксировать на одном уровне на годы вперед, тогда как в бюджете на ближайшие три года утверждены 5 млрд.

Письмо президенту с просьбой о такой фиксации госрасходов в конце сентября направило бизнес-объединение «Опора России». В аппарате кабмина подтвердили, что соответствующее распоряжение президента получено и прорабатывается, поскольку «это направление — один из приоритетов для правительства на данный момент».

Теги: малый бизнес
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть