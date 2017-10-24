Владимир Путин поручил сохранить льготы для малого бизнеса Фото: Андрей Старостин Владимир Путин поручил сохранить льготы для малого бизнеса Фото: Андрей Старостин

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву рассмотреть возможность сохранения финансирования малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщают «Известия»со ссылкой на резолюцию главы государства.

В 2017-м финансирование МСП было снижено до 7,5 млрд рублей из-за падения доходов бюджета. Бизнес считает это показателем, который нужно зафиксировать на одном уровне на годы вперед, тогда как в бюджете на ближайшие три года утверждены 5 млрд.

Письмо президенту с просьбой о такой фиксации госрасходов в конце сентября направило бизнес-объединение «Опора России». В аппарате кабмина подтвердили, что соответствующее распоряжение президента получено и прорабатывается, поскольку «это направление — один из приоритетов для правительства на данный момент».