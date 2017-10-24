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В России ужесточают наказание за повторное пьяное вождение

ОБЩЕСТВО

В России ужесточают наказание за повторное пьяное вождение Фото: Ксения Калинина

В России ужесточают наказание за повторное пьяное вождение Фото: Ксения Калинина

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В России могут ужесточить наказание за повторное вождение в состоянии опьянения. Соответствующие поправки готовит МВД РФ, сообщают СМИ. Речь идет о статье 264.1 УК РФ. Она устанавливает наказание за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

В полиции считают, что мягкое наказание за вождение в нетрезвом виде способствует повторным нарушениям, что подтверждает статистика.

В настоящий момент водителям, осужденным по этой статье, грозит штраф в размере от 200 до 300 тыс. рублей либо обязательные работы.

Теги: пьяное вождение, наказание
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