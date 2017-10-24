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24 октября Вторник

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Старшеклассники Башкирии могут проверить готовность к ЕГЭ на специальном тренажере

ОБЩЕСТВО

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Запущен специальный онлайн-тест, который позволяет будущим выпускникам школ попробовать себя в роли сдающих ЕГЭ. По мнению специалистов, такой тренажер поможет избавить детей от волнения перед настоящим экзаменом, а также подскажет, какие темы стоит повторить. Инициаторами выступают организаторы проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном».

«Сам тест составлен из возможных вопросов, которые ранее были на ЕГЭ или тех, которые можно встретить в будущем. Мы специально даем возможность ребятам не только проверить свои знания, но и получить значительные бонусы, если у них получится хорошо сдать «виртуальный вступительный экзамен», — рассказывают организаторы.

Чтобы протестировать себя, нужно подать заявку на участие в проекте «Тест-драйв в Уральском федеральном» через сайт: testdrive.urfu.ru. Те, кто наберет больше всего баллов, смогут претендовать на поездку на новогодние каникулы в Екатеринбург, чтобы принять участие в тестировании системы высшего образования.

Это уже шестой «Тест-драйв в Уральском федеральном». За проектом следят руководители высших учебных заведений со всей страны и руководители крупных компаний, которые ищут себе талантливые кадры. За 6 лет проекта одаренные ребята внесли целый ряд предложений по улучшению системы образования, часть из них уже используется в вузах.

Теги: ЕГЭ, тест-драйв
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