В Башкирии МЧС распространило экстренное предупреждение о тумане
УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Главное Управление МЧС России по Башкортостану распространило экстренное сообщение о тумане. По данным ФГБУ «Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 24 октября местами по республике ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.
Водителей просят снизить скоростной режим. Будьте внимательны и осторожны на дорогах!
Телефон Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан 8(347) 233-99-99!