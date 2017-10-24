В Уфе пройдет II Фестиваль продуктов «Наш бренд»
В Уфе пройдет II Фестиваль продуктов «Наш бренд» Фото: Минсельхоз РБ
В Уфе пройдет II Фестиваль продуктов «Наш бренд» Фото: Минсельхоз РБ
УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
15-17 ноября в Уфе пройдет II Фестиваль продуктов «Наш бренд», сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РБ.
В рамках выставки пройдет конкурс производителей продуктов питания, будет определена лучшая продукция на продовольственном рынке республики. По мнению организаторов, фестиваль дает возможность встречи на одной площадке производителей, дистрибьюторов и поставщиков продуктов питания с одной стороны и представителей торговых сетей и общественного питания с другой. Также он является наиболее действенным инструментом для продвижения продукции на региональный рынок.