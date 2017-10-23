На дороге в Башкирии столкнулись четыре автомобиля
На дороге в Башкирии столкнулись четыре автомобиля Фото: БашДТП
На дороге в Башкирии столкнулись четыре автомобиля Фото: БашДТП
УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Сегодня днем в поселке Иглино произошло ДТП с участием сразу четырех автомобилей. Фотографии с места происшествий предоставили всеобщему обозрению очевидцы в группе «БашДТП» в сети «ВКонтакте».
Скорее всего, причиной аварии стало ухудшившаяся погода и заснеженная трасса, автомашины могли быть на летней резине
О пострадавших не сообщается, все машины отделались незначительными повреждениями.