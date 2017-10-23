В Башкирии в ДТП погибли 10 человек Фото: Олег Яровиков В Башкирии в ДТП погибли 10 человек Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

За прошедшую неделю, с 16 по 22 октября, на дорогах Башкортостана зарегистрировано 78 автомобильных аварий. В них погибли 10 человек, 93 получили травмы различной степени тяжести, информирует пресс-служба ГИБДД по РБ.

Среди более чем 20 тысяч нарушений правил дорожного движения зафиксировано 707 фактов выезда на встречную полосу в местах, где это запрещено, 605 нарушений ПДД пешеходами, около 3 тысяч нарушений водителями автобусов.

423 водителя задержаны за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии.