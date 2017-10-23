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23 октября Понедельник

Уфа   °

В Башкирии владелец «Ниссана» лишился своего автомобиля, оставив его на чистку в салоне

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии владелец «Ниссана» лишился своего автомобиля, оставив его на чистку в салоне Фото: ГИБДД по РБ

В Башкирии владелец «Ниссана» лишился своего автомобиля, оставив его на чистку в салоне Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

38-летний житель города Давлеканово оставил на ночь свой «Ниссан» на комплексную чистку в одном из местных салонов. Когда клиент на следующий день пришел за своей машиной, ему сообщили, что автомобиль помыт, но, к сожалению, угнан. Вместе с иномаркой пропал один из работников, который и был заподозрен в преступлении.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, угонщик не догадывался, что автомобиль оборудован системой спутникового слежения. Полицейские задержали его спустя несколько часов в Мелеузовском районе республики. Мужчина рассказал, что был пьян и желание покататься на комфортабельном авто в ту ночь оказалось сильнее голоса разума. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и в административном порядке был арестован. По факту угона возбуждено уголовное дело, иномарка возвращена законному владельцу.

Теги: угон
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