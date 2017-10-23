В Уфе состоится «горячая линия» по вопросам репродуктивного здоровья молодого поколения Фото: ИА «Башинформ» В Уфе состоится «горячая линия» по вопросам репродуктивного здоровья молодого поколения Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

24 октября в Уфе городской комитет по делам молодежи совместно с центром психолого-медико-социального сопровождения «ИНДИГО» проводят «горячую линию» на тему: «Репродуктивное здоровье молодого поколения». Мероприятие призвано информировать подростков, молодежь и взрослое население о возможностях сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.

На вопросы ответят врач акушер-гинеколог Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Римма Мухамадеева, врач акушер-гинеколог Республиканского перинатального центра Рида Лаврентьева, а также специалисты кабинета планирования семьи и педагог-психолог центра «ИНДИГО».

Звонки будут приниматься по телефону 8(347) 223-22-11 с 14:00 до 17:00 часов.