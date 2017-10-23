В Уфе в больнице №21 реконструирован лечебный корпус Фото: администрация г.Уфы В Уфе в больнице №21 реконструирован лечебный корпус Фото: администрация г.Уфы

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе завершена реконструкция здания лечебного корпуса городской клинической больницы №21 под размещение приемно-диагностического отделения и Регионального сосудистого центра, сообщает администрация столицы.

На первом этаже здания размещены кабинеты врачебного приема, административные помещения, помещение оказания экстренной помощи. На втором — операционный блок с техническими, подготовительными и предоперационными помещениями. На третьем — залы интенсивной терапии, палатное отделение восстановительного лечения и другие.

В помещении сосудистого центра выполнена система подачи лечебного газоснабжения, снабжающая операционный блок кислородом, закисью азота, сжатым воздухом, вакуумом. В рентген операционных, подготовительных и в залах интенсивной терапии предусмотрены устройства для удаления отработанного наркотического газа из наркозно-дыхательных аппаратов.

Для зала и палаты реанимации в системе вентиляции появилась трехступенчатая система очистки приточного воздуха.

Инженерные системы и сети выполнены с применением современных материалов, обеспечивающих высокую степень надежности.

С реконструкцией общая площадь здания увеличилась в четыре раза и составляет теперь 2063,4 кв.м.