Рустэм Хамитов наградил Рамила Дильмухаметова орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан»
Рустэм Хамитов наградил Рамила Дильмухаметова орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана
Рустэм Хамитов наградил Рамила Дильмухаметова орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана
УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов наградил бывшего заместителя руководителя своей Администрации Рамила Дильмухаметова орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан».
Как отмечается в соответствующем Указе, награда присуждена за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Башкортостана.
Напомним, что в минувшие выходные Рамил Дильмухаметов освобождён от должности заместителя Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан по собственному желанию. В пресс-службе Главы региона нам сообщили, что Рамил Хурматович отправился на заслуженный отдых.