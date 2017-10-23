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Рустэм Хамитов наградил Рамила Дильмухаметова орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан»

ПОЛИТИКА

Рустэм Хамитов наградил Рамила Дильмухаметова орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Рустэм Хамитов наградил Рамила Дильмухаметова орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов наградил бывшего заместителя руководителя своей Администрации Рамила Дильмухаметова орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан».

Как отмечается в соответствующем Указе, награда присуждена за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Башкортостана.

Напомним, что в минувшие выходные Рамил Дильмухаметов освобождён от должности заместителя Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан по собственному желанию. В пресс-службе Главы региона нам сообщили, что Рамил Хурматович отправился на заслуженный отдых.

Теги: награды, глава рб
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