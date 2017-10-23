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23 октября Понедельник

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Как правильно подготовиться к ЕГЭ-2018 расскажут специалисты Федерального института педагогических измерений

ОБЩЕСТВО

Как правильно подготовиться к ЕГЭ-2018 расскажут специалисты Федерального института педагогических измерений Фото: Рособрнадзор по РБ

Как правильно подготовиться к ЕГЭ-2018 расскажут специалисты Федерального института педагогических измерений Фото: Рособрнадзор по РБ

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Цикл передач «О ЕГЭ предметно» вновь запускает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Общественное телевидение России.

В этом году программа будет выходить в прямом эфире по понедельникам в 17.30. Первый эфир запланирован на 23 октября, в нем примет участие начальник Управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский, который расскажет об организации и применении новых технологий на ЕГЭ-2018.

В 13 выпусках специалисты Рособрнадзора, Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) и, впервые, школьные учителя, расскажут о том, как лучше подготовиться к успешной сдачи единого государственного экзамена, на что обратить внимание при выполнении заданий, какие типичные ошибки встречаются у выпускников, что нового в экзаменационных заданиях и ответят на вопросы телезрителей.

«Подобные форматы позволяют из первых уст узнать, каким будет единый госэкзамен в текущем году, как с точки зрения организации, так и содержания экзаменационных материалов», — приводят слова руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова его пресс-служба.

Записи вышедших эфиров «О ЕГЭ предметно» как этого, так и предыдущих лет можно найти на Youtube-канале Рособрнадзора.

Теги: Рособрнадзор по РБ
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