Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

24 октября Вторник

Уфа   °

В Башкирии в мультимедийном парке «Россия – моя история» открыт лекторий для старшеклассников

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в мультимедийном парке «Россия – моя история» открыт лекторий для старшеклассников Фото: пресс-служба ОНФ

В Башкирии в мультимедийном парке «Россия – моя история» открыт лекторий для старшеклассников Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе на базе мультимедийного парка «Россия – моя история» начал работать лекторий для старшеклассников. Кружок по изучению истории Отечества открылся в рамках реализации проекта Общероссийского народного фронта «Равные возможности – детям». Занятия ориентированы на школьников, интересующихся историей России, здесь они могут получить глубокие знания по истории, которые не предусмотрены школьной программой, сообщили в региональном штабе ОНФ.

По мнению активистов Народного фронта в Республике Башкортостан, лекции станут хорошей базой для подготовки к единому государственному экзамену. Работать со старшеклассниками будут ученые-историки, профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений Уфы.

«В условиях меняющегося мира на первый план выдвигаются попытки изменения исторической памяти и культурных ценностей, – отметил эксперт ОНФ, кандидат исторических наук Рамиль Рахимов. – Поэтому особую актуальность приобретает отстаивание российских ценностей, исторической памяти граждан России. И серьезная роль в этом процессе принадлежит молодому поколению. Для того чтобы молодежь испытывала чувство здорового патриотизма, гордости за свою страну, разбиралась в особенностях исторического процесса и уважительно относилась к культуре, традиционным ценностям и религиозным взглядам народов России, необходимо реализовывать обучающие программы не только в школе, но и вне школьного образования».

На первом занятии, посвященном Бородинскому сражению и 205-летию Отечественной войны 1812 года, у школьников была возможность подержать в руках настоящие исторические артефакты: пуговицу от мундира русского солдата и кремень от ружья. Следующую лекцию эксперты Народного фронта посвятят 100-летию Октябрьской революции.

Теги: Онф
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть