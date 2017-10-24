В Башкирии в мультимедийном парке «Россия – моя история» открыт лекторий для старшеклассников Фото: пресс-служба ОНФ В Башкирии в мультимедийном парке «Россия – моя история» открыт лекторий для старшеклассников Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе на базе мультимедийного парка «Россия – моя история» начал работать лекторий для старшеклассников. Кружок по изучению истории Отечества открылся в рамках реализации проекта Общероссийского народного фронта «Равные возможности – детям». Занятия ориентированы на школьников, интересующихся историей России, здесь они могут получить глубокие знания по истории, которые не предусмотрены школьной программой, сообщили в региональном штабе ОНФ.

По мнению активистов Народного фронта в Республике Башкортостан, лекции станут хорошей базой для подготовки к единому государственному экзамену. Работать со старшеклассниками будут ученые-историки, профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений Уфы.

«В условиях меняющегося мира на первый план выдвигаются попытки изменения исторической памяти и культурных ценностей, – отметил эксперт ОНФ, кандидат исторических наук Рамиль Рахимов. – Поэтому особую актуальность приобретает отстаивание российских ценностей, исторической памяти граждан России. И серьезная роль в этом процессе принадлежит молодому поколению. Для того чтобы молодежь испытывала чувство здорового патриотизма, гордости за свою страну, разбиралась в особенностях исторического процесса и уважительно относилась к культуре, традиционным ценностям и религиозным взглядам народов России, необходимо реализовывать обучающие программы не только в школе, но и вне школьного образования».

На первом занятии, посвященном Бородинскому сражению и 205-летию Отечественной войны 1812 года, у школьников была возможность подержать в руках настоящие исторические артефакты: пуговицу от мундира русского солдата и кремень от ружья. Следующую лекцию эксперты Народного фронта посвятят 100-летию Октябрьской революции.