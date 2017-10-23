В Башкирии определили победителей республиканского турнира по борьбе куреш памяти Рената Шарипова Фото: «Буздякские новости»



В Башкирии определили победителей республиканского турнира по борьбе куреш памяти Рената Шарипова Фото: «Буздякские новости»

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В селе Буздяке, административном центре Буздякского района, прошел чемпионат Республики Башкортостан по борьбе куреш, посвященный памяти Рената Шарипова. В ФОК «Олимп», где прошел чемпионат, собрались не только команды из 15 городов и районов республики, но и многочисленные гости, которые добрым словом вспоминали неравнодушного ко всему, прежде всего спорту, человека, в память которого уже в четырнадцатый раз организовывается этот турнир.

Участников турнира приветствовали президент Региональной общественной организации спортивной Федерации «Куреш» и борьбы на поясах РБ Вакиль Ильясов, глава администрации района Азат Арсланов, депутат Госсобрания — Курултая РБ Римма Утяшева, которая поблагодарила организаторов и хозяев чемпионата за добрую память о брате.

На приглашение посетить турнир отозвались и известные артисты республики. Участников чемпионата и гостей порадовали своими выступлениями заслуженный артист Башкортостана и Татарстана Ильхам Валеев, заслуженный артист РБ Алмаз Гафаров, солистка ансамбля песни и танца «Мирас» Гузель Асылбаева и другие.

В каждой весовой категории определились свои победители и призеры.

Ренат Амирович Шарипов был главой администрации Буздякского района, одним из эффективных и успешных среди своих коллег, депутатом Госсобрания РБ. Он сделал многое для развития новых видов спорта. При нем сборная Буздякского района по волейболу три раза становилась победителем по республике и два раза выезжала на Всероссийские соревнования. Команда по армрестлингу всегда была в тройке призеров республиканских соревнований. При нем особое развитие получило дзюдо. Более двухсот ребят ежегодно посещали занятия дзюдо, принимали участие в республиканских, всероссийских и международных чемпионатах. Именно из них выросли три мастера спорта по дзюдо – Рафаэль Валиуллин, Марианна Хисамова, Олег Гумеров. В района не раз проходили финальные игры чемпионата Республики Башкортостан по волейболу. Лыжники ежегодно входили в состав первой десятки лыжников Башкортостана.

Ренат Шарипов был инициатором проведения в Буздяке Республиканского турнира по борьбе курэш на призы главы администрации Буздякского района. Он был большим поклонником этого замечательного национального вида спорта, сообщили в редакции газеты «Буздякские новости».