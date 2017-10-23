В Башкирии назвали победителя Республиканского праздника башкирского фольклора «Ашкадарские зори» Фото: Юрий Нестеренко













В Башкирии назвали победителя Республиканского праздника башкирского фольклора «Ашкадарские зори» Фото: Юрий Нестеренко

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане подведены итоги Республиканского праздника башкирского фольклора «Ашҡаҙар таңдары» («Ашкадарские зори»). Обладателем Гран-при стал башкирский фольклорный ансамбль «Сук муйыл» из деревни Утяган Абзелиловского района (руководители Гульсасак Фахрисламова и Диля Мусина). Также были награждены победители и призеры в различных номинациях.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры РБ, участниками большого фольклорного мероприятия стали 46 коллективов из республик Башкортостан, Татарстан, Оренбургской, Самарской областей. На церемонии торжественного закрытия праздника были вручены денежные сертификаты для пошива национальных костюмов.

В течение двух дней конкурсанты соревновались за призовые места в номинациях «Башкирский фольклорный коллектив» и «Исполнители редких и оригинальных жанров», участвовали в семинаре для руководителей фольклорных коллективов. Конкурсантов оценивало жюри под председательством заслуженного работника культуры Башкортостана, члена Совета по культуре при Министерстве культуры республики, директора Национального литературного музея РБ Гульдар Муратовой.

В рамках мероприятия мастерицами студии башкирского народного костюма «Селтэр» г. Уфы и участниками фольклорного ансамбля «Сук муйыл» был организован бесплатный мастер-класс по изготовлению башкирских нагрудников (селтэр, яга, хэситэ, муйынса, сакал, изеу) и головных уборов (манлайса, кашмау).

Народный праздник «Ашҡаҙар таңдары» проводится в целях сохранения, развития и пропаганды башкирского фольклора, выявления лучших аутентичных, этнографических башкирских фольклорных коллективов и исполнителей, повышения исполнительского уровня и сценической культуры фольклорных коллективов и исполнителей, обучения подрастающего поколения основам башкирского национального хореографического, музыкального и устно-поэтического творчества, взаимообогащения профессионального искусства и народного самодеятельного творчества.

Организаторы праздника — Министерство культуры РБ, Республиканский центр народного творчества, городская администрация Стерлитамака.