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23 октября Понедельник

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Игрок «Салавата Юлаева» вызван в молодежную сборную России

СПОРТ

Игрок «Салавата Юлаева» вызван в молодежную сборную России Фото: ХК "Салават Юлаев"

Игрок «Салавата Юлаева» вызван в молодежную сборную России Фото: ХК "Салават Юлаев"

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Уже скоро 19-летний защитник уфимской ледовой дружины Анатолий Елизаров отправится на сборы в Новогорск, чтобы вместе с национальной молодежной сборной России начать подготовку к турниру 2017 CIBC Canada Russia Series. Матчи пройдут с 6 по 16 ноября.

«Вызов в сборную это всегда почетно. Рад, что мне выпал такой шанс», — цитирует Елизарова пресс-служба хоккейного клуба «Салават Юлаев».

Молодой игрок обороны в составе «юлаевцев» появился летом 2017 года. Анатолий Елизаров переехал в Уфу после петербургского «Динамо» и канадского «Эдмонтон Ойл Кингз».

Теги: Салават Юлаев, КХЛ, молодежная сборная России
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