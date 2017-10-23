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23 октября Понедельник

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В Башкирии Роспотребнадзор фиксирует сезонный рост заболеваемости ОРВИ

ОБЩЕСТВО

В Башкирии Роспотребнадзор фиксирует сезонный рост заболеваемости ОРВИ Фото: Башинформ

В Башкирии Роспотребнадзор фиксирует сезонный рост заболеваемости ОРВИ Фото: Башинформ

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии отмечается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), грипп не регистрируется. Уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

В республике продолжается прививочная кампания. К 20 октября привиты против гриппа 1 149 310 человек, или 28,2% населения республики. В пошлом году на эту дату было привито 26,2% населения. Как пояснили в ведомстве, за счет федерального бюджета привиты 825 755 человек взрослых и 280 144 детей. За счет средств работодателей и личных средств граждан привиты 43 411 человек.

Имеющиеся в наличии вакцины против гриппа обеспечивают защиту от штаммов вируса, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическим сезоне. Всего в регионе ожидают три вида гриппа.

Теги: грипп, иммунизация
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