УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Салаватском башкирском драматическом театре идет подготовка спектакля «Глумов» по пьесе А. Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Премьера классической комедии состоится 11 и 21 ноября в рамках проекта «Единой России» «Театры малых городов».

Поставил спектакль хорошо известный своими постановками в башкирских театрах московский режиссер Антон Федоров. Он также отвечает за сценографию и музыкальное оформление спектакля. Художником по костюмам выступила Наталья Юганова, перевод пьесы с русского на башкирский осуществила Сарвар Сурина.

В ролях: Рафаэль Гайнуллин, Рустам Фазылов, заслуженные артисты РБ Гульфира Сафиуллина, Науфиля Якупова, артисты Мирас и Наркас Юмагузины, Айсылу Лукманова, Рамзия Максютова, Лиана Нигматуллина, Радик Галиуллин, Амир Утябаев.

Осуществляется синхронный перевод текста на русский язык.