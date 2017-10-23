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23 октября Понедельник

Уфа   °

В Башкирии в рамках проекта «Театры малых городов» готовится премьера спектакля «Глумов»

КУЛЬТУРА

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Салаватском башкирском драматическом театре идет подготовка спектакля «Глумов» по пьесе А. Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Премьера классической комедии состоится 11 и 21 ноября в рамках проекта «Единой России» «Театры малых городов».

Поставил спектакль хорошо известный своими постановками в башкирских театрах московский режиссер Антон Федоров. Он также отвечает за сценографию и музыкальное оформление спектакля. Художником по костюмам выступила Наталья Юганова, перевод пьесы с русского на башкирский осуществила Сарвар Сурина.

В ролях: Рафаэль Гайнуллин, Рустам Фазылов, заслуженные артисты РБ Гульфира Сафиуллина, Науфиля Якупова, артисты Мирас и Наркас Юмагузины, Айсылу Лукманова, Рамзия Максютова, Лиана Нигматуллина, Радик Галиуллин, Амир Утябаев.

Осуществляется синхронный перевод текста на русский язык.

Теги: премьера, Салаватский башкирский драмтеатр
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