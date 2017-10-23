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23 октября Понедельник

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Лучшего снайпера ВХЛ вызвали в команду мастеров ХК «Салават Юлаев»

СПОРТ

Лучшего снайпера ВХЛ вызвали в команду мастеров ХК «Салават Юлаев» Фото: ХК "Салават Юлаев"

Лучшего снайпера ВХЛ вызвали в команду мастеров ХК «Салават Юлаев» Фото: ХК "Салават Юлаев"

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

22-летний Илья Баранов вызван из нефтекамского «Тороса», выступающего в ВХЛ, в команду мастеров хоккейного клуба «Салават Юлаев». Об этом официально сообщили в пресс-службе уфимской команды. Баранов является лучшим снайпером не только в составе нефтекамцев, но и в лиге. За 15 матчей текущего сезона хоккеист заработал 14 очков.

«Безусловно, приятно, что на тебя обратили внимание. Очень хотелось себя проявить, попробовать свои силы. Всё, что умею, готов показать», — поделился эмоциями после сообщения о вызове в команду КХЛ Илья Баранов.

Хоккеист на данный момент имеет показатель полезности +8. В копилке форварда «Кубок Братины» (трофей ВХЛ), который хоккеист завоевал в составе «Динамо» (Балашиха).

Теги: ВХЛ, КХЛ, Салават Юлаев, Илья Баранов
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