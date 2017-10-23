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23 октября Понедельник

Уфа   °

Опубликован шорт-лист IХ Республиканского конкурса поэтического перевода имени Марселя Гафурова

КУЛЬТУРА

Опубликован шорт-лист IХ Республиканского конкурса поэтического перевода имени Марселя Гафурова Фото: Олег Яровиков

Опубликован шорт-лист IХ Республиканского конкурса поэтического перевода имени Марселя Гафурова Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе в среду, 25 октября, подведут итоги IХ Республиканского конкурса поэтического перевода имени Марселя Гафурова. Каждый год участники представляют на конкурс свои варианты русских переводов одного башкирского стихотворения: ранее это были стихи Мустая Карима, Шайхзады Бабича, Рами Гарипова и других. В этом году — это стихотворение Зайнаб Биишевой «Почему».

В шорт-лист конкурса вошли семь авторов: Валерий Абдразяков из города Октябрьского, Кристина Андрианова-Книга из Уфы, Лейсан Гильмутдинова из села Кушнаренково, еще одна жительница столицы республики Любовь Колоколова, Николай Краснощеков и Сергей Шилкин из Салавата, Марина Чарина из села Большеустьикинское. Ознакомиться с переводами можно на сайте журнала «Бельские просторы».

Профессиональное жюри назовет победителя 25 октября в Уфе у памятника Зайнаб Биишевой (пр. Октября, 4), в 12 часов. Помимо официального победителя будет оглашен переводчик, выбранный путем народного голосования. В настоящее время в группе журнала «ВКонтакте» проходит онлайн-голосование.

Теги: конкурсы
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