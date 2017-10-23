В Башкирии стартовал чемпионат студенческого баскетбола дивизиона «Толпар» Фото: Минспорта и молодежной политики РБ В Башкирии стартовал чемпионат студенческого баскетбола дивизиона «Толпар» Фото: Минспорта и молодежной политики РБ

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В Уфе первыми соперниками после торжественного открытия баскетбольного сезона студенческого чемпионата Башкирии дивизиона «Толпар» стали женские команды УГНТУ и БГПУ. Первая половина матча прошла на равных, однако после «Нефтяночка» перешла в наступление и одолела команду из педагогического университета со счетом 80:55.

«Продолжился игровой день еще двумя противостояниями, в которых команда УГАТУ оказалась сильнее дружины из Стерлитамакского филиала БашГУ, а БГАУ взял верх над представителями БашГУ», — рассказали в пресс-службе республиканского министерства спорта и молодежной политики.

На второй день баскетбольные болельщики наблюдали за играми команд из БГАУ и УГАТУ, которые возглавили турнирную таблицу.