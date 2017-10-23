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23 октября Понедельник

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В Башкирии выпустили в Белую 26 тысяч мальков толстолобика

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии выпустили в Белую 26 тысяч мальков толстолобика

Фото: Лилия Нуретдинова

В Башкирии выпустили в Белую 26 тысяч мальков толстолобика

Фото: Лилия Нуретдинова

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии выпустили в Белую 26 тысяч мальков толстолобика, закупленного Минэкологии РБ в Саратовском рыбхзозе. Мероприятие в Кушнаренковском районе стало завершающим в программе зарыбления водоемов в текущем году. Ранее мальков выпускали возле Бирска, Благовещенска, в Краснокамском районе. Всего было выпущено более 100 тысяч мальков стерляди, сазана, толстолобика.

«Места выпуска надо менять, потому что здесь появляются хищные рыбы, уничтожающие мелкую рыбу. Выживаемость этой партии толстолобиков — 30%», — рассказал ведущий инженер-эколог Камско-Уральского филиала ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» Азат Закиров.

В 2018 году планируется запуск рыбы в реки Дема, Юрюзань, Ай. Это делается для компенсации ущерба, причиненного водным биоресурсам промышленностью, пояснили в ведомстве.

Теги: зарыбление, мальки, биоресурсы
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