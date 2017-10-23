УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

На VII Международный фестиваль башкирской и татарской песни «Идель» продолжают поступать заявки. На сегодняшний день их количество приближается к полусотне. В этом году ожидаются участники из Узбекистана, Казахстана и Грузии, сообщила агентству «Башинформ» пресс-секретарь фестиваля Диана Байтурина. Информация о конкурсе активно распространяется через Конгресс татар, а также через педагогов консерваторий.

Международный фестиваль «Идель» состоится 17-18 ноября в Уфе. На сцене ГКЗ «Башкортостан» соберутся самые молодые профессиональные артисты и известные исполнители Башкортостана и Татарстана.

В первый день пройдут конкурсные выступления, во время которых участники продемонстрируют мастерство исполнения народных и эстрадных песен индивидуально и в составе коллектива. С прошлого года к музыкальному состязанию приобщились и совсем юные певцы в возрасте от семи лет.

Второй день — 18 ноября — это гала-концерт с участием членов жюри и награждением победителей. В концертах участвуют и победители прошлых лет. В этом году молодых артистов поддержат Идрис Газиев, Зиля Сунгатуллина, Флюра Кильдиярова, Айгуль Сагинбаева, Филюс Кагиров, Рафис Сирусин, Нурзида Абизова, Руслан Габбасов.

Жюри конкурса формируется из числа мастеров искусств Республики Башкортостан и Республики Татарстан, известных деятелей искусств Башкортостана, Татарстана и России.