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23 октября Понедельник

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Рапирист из Башкирии завоевал серебряную медаль Кубка мира по фехтованию

СПОРТ

Рапирист из Башкирии завоевал серебряную медаль Кубка мира по фехтованию Фото: Минспорта и молодежной политики РБ

Рапирист из Башкирии завоевал серебряную медаль Кубка мира по фехтованию Фото: Минспорта и молодежной политики РБ

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

26-летний воспитанник башкирской школы фехтования Тимур Арсланов в составе сборной России завоевал «серебро» этапа Кубка мира, который проходил в Египте. Вместе с ним в соревнованиях участвовал еще один спортсмен из нашей республики Аскар Хамзин.

Российские рапиристы уступили команде из США со счетом 45:26.

«В личном турнире наши спортсмены выступили не столь удачно. В 1/32 Аскар Хамзин уступил французу Максиму Поти – 15:8, а Тимур Арсланов проиграл поединок своему соотечественнику Дмитрию Жеребченко 15:13», — сообщили в пресс-службе министерства спорта и молодежной политики Башкирии.

Тимур Арсланов помимо вновь завоеванной серебряной медали имеет в личной копилке «серебро» и «золото» российских соревнований.

Теги: фехтование, Тимур Арсланов
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