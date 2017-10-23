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23 октября Понедельник

Уфа   °

Делегация Башкирии обсудила перспективы сотрудничества с индонезийской провинцией Западная Ява

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Официальная делегация Башкортостана во главе с вице-премьером республиканского правительства Салаватом Сагитовым провела переговоры с руководством индонезийской провинции Западная Ява.

В августе делегация Западной Явы, возглавляемая губернатором провинции Ахмадом Херьяваном, посетила Башкортостан для установления взаимовыгодного сотрудничества.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов и Ахмад Херьяван подписали протокол о намерениях развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, социально-гуманитарной и культурной сферах. Визит делегации Башкортостана в столицу провинции город Бандунг стал продолжением установленных контактов.

В ходе сегодняшней встречи с главой регионального правительства провинции Западная Ява доктором Ива Карнива представители Башкортостана обсудили предлагаемый индонезийской стороной проект Плана мероприятий по реализации протокола о намерениях.

Ключевыми направлениями документа являются торговое, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Салават Сагитов представил практические предложения по взаимодействию в образовании и культуре.

Визит официальной делегации Башкортостана продолжится работой на 47-м Всемирном конгрессе Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF).

Под эгидой этой организации — ассоциированного члена ЮНЕСКО — в 2020 году в Башкортостане пройдет Всемирная фольклориада. Делегация республики проинформирует участников конгресса о ходе подготовки к фольклориаде, а также обсудит дальнейшие совместные мероприятия с CIOFF.

В частности, в сентябре следующего года Всемирный конгресс CIOFF состоится в Башкортостане, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Теги: международное сотрудничество, Западная Ява
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