УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии пособия для приемных детей увеличатся на 16,3% с 1 января 2018 года. Парламентарии рассматривают поправки в законодательство. Они затронут размеры ежемесячного пособия на содержание детей, переданных на воспитание в приемную и патронатную семью, вознаграждения приемным и патронатным родителям, пособий на содержание детей, переданных под опеку и попечительство.

«Эта инициатива нацелена на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — прокомментировал спикер регионального парламента Константин Толкачев. — Законопроект подготовлен в соответствии с Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента России. Одно из основных направлений социальной политики в стране и республике — поддержка слабо защищенных категорий граждан. В связи с этим и предлагается повысить пособия. Конкретные их размеры в случае принятия нового закона будут, как и прежде, варьироваться в зависимости от количества приемных детей в семье, их возраста, состояния здоровья».