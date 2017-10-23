Телеграммы по интернету: новый сервис доступен для жителей Башкирии
Телеграммы по интернету: новый сервис доступен для жителей Башкирии Фото: vothouse.ru
Телеграммы по интернету: новый сервис доступен для жителей Башкирии Фото: vothouse.ru
УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Жители Башкирии могут отправить телеграмму по интернету. При этом текст будет доставлен получателю на бумажном носителе, отметили в УФПС РБ. Заказ оформляется на сайте Почты России. Отправителю необязательно знать адрес получателя, достаточно номера телефона. Телеграмма доставляется на следующий рабочий день. Предусмотрен заказ на определенную дату, что удобно для поздравлений. Оплата услуги производится банковской картой или мобильным платежом.