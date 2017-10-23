Раненный на подземной парковке в центре Уфы мужчина жив, но по-прежнему без сознания Фото: Ксения Калинина Раненный на подземной парковке в центре Уфы мужчина жив, но по-прежнему без сознания Фото: Ксения Калинина

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Сегодня четвертые сутки, как мужчина, найденный утром 20 октября на подземной парковке по улице Мингажева в Уфе, находится в реанимации одной из больниц. Он живой, на аппарате искусственного дыхания, но в сознание не приходил. Его состояние врачи, как и прежде, оценивают, как тяжелое, уточнили в Минздраве РБ.

Как сообщало агентство «Башинформ», Следственный комитет России по РБ возбудил дело о покушении на убийство.

Следователи призывают автовладельцев помочь в расследовании покушения на 40-летнего бизнесмена. Водителей автомобилей, в которых есть видеорегистраторы и которые проезжали 20 октября с 7 до 10 утра по улицам Айской, Революционной, Мингажева, Ветошникова, Достоевского, 8 Марта, Чернышевского, а также выезжавших со дворов, ограниченных этими улицами, просят принести видеозаписи в полицию.