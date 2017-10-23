В Уфе в честь 90-летия «Радио России-Башкортостан» прошла звездная дискотека «Хәйерле төн, республика!» Фото: Олег Меньков









В Уфе в честь 90-летия «Радио России-Башкортостан» прошла звездная дискотека «Хәйерле төн, республика!» Фото: Олег Меньков

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе «Радио России-Башкортостан» в честь 90-летия организовало юбилей в необычном формате. Сотрудники компании и гости собрались на звездную дискотеку «Хәйерле төн, республика!».

На сцене «Огней Уфы» выступили звезды башкирской эстрады. В их числе Фидан Гафаров, Расуль Карабулатов, Рустем Гиззатуллин, Вильдан Яруллин, Фадис Ганиев и Лилия Биктимирова, Хасан и Зиля Усмановы, Гульназ Асаева, Азамат и Насима Тимировы, Раиль Уметбаев, этно-группа «Зайнетдин» и другие. Dj Fatikh — известный музыкант Фатих Муллахметов ставил зажигательные треки, под которые участники вечеринки танцевали до самого рассвета.

В рамках мероприятия состоялось официальное открытие новой современной структуры — интернет-радио на башкирском языке «Ватан». Собравшихся с яркими событиями поздравил заместитель руководителя пресс-службы компании РТРС Вадим Челиков (Москва). В самый разгар звездной дискотеки на большом экране возник знаменитый телеведущий Андрей Малахов, который также передал «Радио России-Башкортостан» слова поздравления.

Ведущие Фирдат Галиев и Галимьян Ибатуллин провели много оригинальных конкурсов и подарили плазменные телевизоры от компании РТРС самому зажигательному танцору, самой красивой паре, обладательнице самых длинных кос и обладателю оригинального костюма в национальном стиле. Кроме того, были разыграны путевка в санатории «Талкас», приставки цифрового вещания, подарочные сертификаты в салон красоты «Зили-Арт» и в магазин «Тавакан». Многие подарки уехали в Раевский, Зианчуринский, Баймакский районы республики.

— «Хәйерле төн, республика!» станет традиционным мероприятием телеканала «Россия 1 Башкортостан» и будет проводиться с целью популяризации и сохранения башкирской культуры и родного языка, — рассказал руководитель отдела национального вещания ГТРК «Башкортостан» Вильдан Галин.