Парламентарии Башкирии оценили доступность городской среды Октябрьского для инвалидов Фото: администрация г. Октябрьского









Парламентарии Башкирии оценили доступность городской среды Октябрьского для инвалидов Фото: администрация г. Октябрьского

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Депутаты Госсобрания Башкортостана Ирек Зарипов и Ильдар Исангулов оценили доступность социально-культурных объектов и в целом дружелюбность городской среды Октябрьского для маломобильных групп населения. Заслуженный мастер спорта России, четырёхкратный чемпион зимних Паралимпийских игр 2010 года в Ванкувере Ирек Зарипов является координатором партийного проекта «Единой России» — «Единая страна — доступная среда». Сопровождал гостей заместитель главы городской администрации, секретарь местного отделения партии Октябрь Латыпов.

В программу посещения были включены Центр национальных культур и лыжероллерная трасса, отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Радуга» и МБУ «Дворец спорта», Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Ирек Зарипов уделил особое внимание состоянию городских улиц, удобству съездов с тротуаров на пешеходные переходы, наличию специализированных звуковых светофоров.

Построенные и введенные в эксплуатацию в последние годы, Центр национальных культур и лыжероллерная трасса изначально, при проектировании, были ориентированы на все категории населения. Пандусы, широкие двери, парковки для автотранспорта инвалидов, в Центре национальных культур — наличие табличек, выполненных шрифтом Брайля, оборудованные санузлы и специальные подъемные механизмы для поднятия на второй этаж делают их доступными, в том числе и для маломобильных людей.

При посещении «Радуги» Ирек Зарипов отметил, что отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья было в свое время, в 2014 году, практически первопроходцем в исполнении требований по обеспечению доступности. Однако, в настоящее время пандус не отвечает современным нормам и требованиям, устарел и нуждается в реконструкции. Депутат посоветовал учреждению принять участие в федеральной программе «Доступная среда». По окончании осмотра помещений детского реабилитационного отделения, стенда с грамотами и дипломами детей парламентариям подарили книгу сказок Максима Назаренко. Автору сказок 14 лет, он воспитанник отделения.

Во Дворце спорта депутаты осмотрели универсальный спортивный зал, тренажерный зал для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь же состоялась небольшая пресс-конференция. Отвечая на вопросы журналистов, Ирек Зарипов отметил, что в целом впечатления от доступности городской среды у него хорошие.

В ходе рабочей поездки состоялись две встречи. Первая — с партийным активом города, вторая — с инвалидами-колясочниками, проживающими в Октябрьском доме-интернате для престарелых и инвалидов, активными участниками жизни городского округа, сообщили в администрации муниципалитета.