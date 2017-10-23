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23 октября Понедельник

Уфа   °

В Уфе народный поэт Башкортостана Кадим Аралбай выступил перед юными читателями

КУЛЬТУРА

Фото:

Фото:

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В уфимской гимназии № 3 им. М. Горького состоялась творческая встреча народного поэта Башкортостана, лауреата Государственной премии им. С. Юлаева Кадима Аралбая с юными читателями. Поэт поделился со школьниками воспоминаниями о детстве, которое пришлось на тяжелые военные и послевоенные годы, прочитал стихи, показал свои книги. За долгую творческую жизнь он выпустил 22 книги, в них вошли стихи, поэмы, кубаиры, рубаи, есть детская сказка «Хозяин горы».

Детям интересно было взглянуть на Литературную карту республики, где обозначены места рождения известных писателей и поэтов Башкирии. Поэт рассказал о своей малой родине — самом южном Хайбуллинском районе, о привольных ковыльных степях. В авторском исполнении прозвучали стихотворения: «Ковыли» в переводе Дима Даминова, «Музейный экспонат», посвященный Ю.В. Калашникову в переводе Александра Леонидова, отрывок из поэмы «Белая юрта». Специально для гимназистов поэт прочитал свое стихотворение «Трость Горького», посвященное памятнику великому писателю, установленному перед фасадом гимназии.

Также Кадим Аралбай рассказал о том, что перевел немало стихов русских, казахских, алтайских поэтов на башкирский язык. Он зачитал свой перевод строф из романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» на русском и башкирском языках, которые увидели свет в подарочном миниатюрном двухтомнике великого русского поэта.

Во время выступления на большом экране были показаны фотографии поэта, начиная с детских лет до сегодняшних дней. Дети увидели на фотографиях много известных людей, с которыми за долгую творческую жизнь приходилось общаться поэту: народный поэт Башкортостана Мустай Карим, известный писатель-фронтовик Хаким Гиляжев, чья дочь Гульнар Хакимовна много лет преподает математику в гимназии, народная писательница Башкортостана Зайнаб Биишева, народный поэт Татарстана Роберт Миннуллин и многие другие.

Дети задали поэту много вопросов. Их интересовало, когда он написал свое первое стихотворение, что его вдохновляет, сколько его книг увидели свет, кто является его любимыми поэтами.

В третьей гимназии учились дочь поэта Лейла, внучка Айсылу, сейчас учится самая младшая внучка писателя Гульфия. Поэт подписал и подарил в школьный музей свои книги и буклет о жизни и творчестве. Учитель начальных классов Лидия Наумова преподнесла Кадиму Аралбаю на память книгу-альбом «Мариинка». Двум именинникам класса было приятно услышать из уст поэта пожелания и добрые напутствия.

Теги: литература
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