Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.51

EUR 67.89

23 октября Понедельник

Уфа   °

Зима близко: в столице Башкирии водителям в подарок раздавали знаки «Шипы»

ОБЩЕСТВО

Зима близко: в столице Башкирии водителям в подарок раздавали знаки «Шипы» Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

Зима близко: в столице Башкирии водителям в подарок раздавали знаки «Шипы» Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В столице Башкортостана сотрудники городской Госавтоинспекции в рамках проводимых профилактических мероприятий при беседе с водителями предупреждали их об ухудшении погодных условий и необходимости замены летней резины на зимнюю.

Начальник отдела ГИБДД УМВД России по Уфе подполковник полиции Ильнур Садыков напомнил автовладельцам, что на «переобутое» транспортное средство необходимо приклеивать опознавательный знак «Шипы». Некоторым водителям повезло, этот знак они получили в подарок от начальника столичного ГИБДД, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всю необходимую информацию о знаке «Шипы» читайте на сайте ИА «Башинформ» в специальном разделе «Инфокарты» — «ПДД, «переобувка», ДТП и санкции: что жителям Башкирии нужно знать о знаке «Шипы».

Как сообщалось ранее, арктическое вторжение на территорию региона усиливается. Резкое понижение температуры привело к похолоданию. В северных и горных районах в прошедшие выходные выпал снег, дороги сковал лёд. Осадки ожидаются и на юге региона. В начале этой недели погода существенно не изменится.

Теги: ГИБДД, профилактика
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть