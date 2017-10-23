Зима близко: в столице Башкирии водителям в подарок раздавали знаки «Шипы» Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе Зима близко: в столице Башкирии водителям в подарок раздавали знаки «Шипы» Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В столице Башкортостана сотрудники городской Госавтоинспекции в рамках проводимых профилактических мероприятий при беседе с водителями предупреждали их об ухудшении погодных условий и необходимости замены летней резины на зимнюю.

Начальник отдела ГИБДД УМВД России по Уфе подполковник полиции Ильнур Садыков напомнил автовладельцам, что на «переобутое» транспортное средство необходимо приклеивать опознавательный знак «Шипы». Некоторым водителям повезло, этот знак они получили в подарок от начальника столичного ГИБДД, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всю необходимую информацию о знаке «Шипы» читайте на сайте ИА «Башинформ» в специальном разделе «Инфокарты» — «ПДД, «переобувка», ДТП и санкции: что жителям Башкирии нужно знать о знаке «Шипы».

Как сообщалось ранее, арктическое вторжение на территорию региона усиливается. Резкое понижение температуры привело к похолоданию. В северных и горных районах в прошедшие выходные выпал снег, дороги сковал лёд. Осадки ожидаются и на юге региона. В начале этой недели погода существенно не изменится.