В Башкирии нашли нарушения в работе школьных перевозчиков-аутсорсеров Фото: vnd12.ru В Башкирии нашли нарушения в работе школьных перевозчиков-аутсорсеров Фото: vnd12.ru

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Госкомтранс Башкирии обнаружил нарушения в работе школьных перевозчиков. Проверка была проведена в отношении предприятий, нанятых по аутсорсингу. В республике реализуется пилотный проект по перевозке учащихся сторонними организациями. С 1 сентября он начат в Уфимском, Иглинском, Учалинском районах, где школьников к местам обучения возят 86 автобусов.

К перевозкам детей предъявляются повышенные требования безопасности и технической оснащенности, не все из которых исполнялись аутсорсерами. При проверке были выявлены такие нарушения, как отсутствие в автобусах тахографа и системы «ГЛОНАСС», стаж водителей зачастую не превышал трех лет, а медосмотр перед выходом на маршрут осуществлялся медицинским работником без соответствующего сертификата, и другие. Об этом было доложено на заседании президиума правительства республики. Принято решение усилить контроль на местном и региональном уровнях, сообщили в пресс-службе кабмина.