Столица Башкирии принимает Открытый Кубок республики по современному пятиборью
Столица Башкирии принимает Открытый Кубок республики по современному пятиборью Фото: Евгения Сюткина
Столица Башкирии принимает Открытый Кубок республики по современному пятиборью Фото: Евгения Сюткина
УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Плавание, фехтование, бег и стрельба из лазерного оружия — в этих дисциплинах юноши и девушки со всей Башкирии будут соревноваться в Уфе в рамках Открытого Кубка республики по современному пятиборью. Спортсмены соберутся в столице региона на три дня — с 23 по 25 октября.
В понедельник, 23 октября, в 16 часов стартуют соревнования по фехтованию (спортзал ГБУ СШОР КССП, четырехборье).
24 октября в 10 часов — плавание, пуск на воду (ФОК БГАУ), двоеборье, троеборье, четырехборье.
13.30 — торжественное открытие (Манеж «Акбузат»);
13.45 — разминка;
14.00 — старт 1 забега. Двоеборье;
15.00 — разминка лазер-ран, троеборье;
16.30 — награждение победителей и призеров дисциплин троеборье, двоеборье;
25 октября в 15 часов — лазер-ран, четырехборье.
Вход на все соревнования свободный.