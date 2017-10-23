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23 октября Понедельник

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Столица Башкирии принимает Открытый Кубок республики по современному пятиборью

СПОРТ

Столица Башкирии принимает Открытый Кубок республики по современному пятиборью Фото: Евгения Сюткина

Столица Башкирии принимает Открытый Кубок республики по современному пятиборью Фото: Евгения Сюткина

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Плавание, фехтование, бег и стрельба из лазерного оружия — в этих дисциплинах юноши и девушки со всей Башкирии будут соревноваться в Уфе в рамках Открытого Кубка республики по современному пятиборью. Спортсмены соберутся в столице региона на три дня — с 23 по 25 октября.

В понедельник, 23 октября, в 16 часов стартуют соревнования по фехтованию (спортзал ГБУ СШОР КССП, четырехборье).

24 октября в 10 часов — плавание, пуск на воду (ФОК БГАУ), двоеборье, троеборье, четырехборье.

13.30 — торжественное открытие (Манеж «Акбузат»);

13.45 — разминка;

14.00 — старт 1 забега. Двоеборье;

15.00 — разминка лазер-ран, троеборье;

16.30 — награждение победителей и призеров дисциплин троеборье, двоеборье;

25 октября в 15 часов — лазер-ран, четырехборье.

Вход на все соревнования свободный.

Теги: Кубок РБ, пятиборье
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