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23 октября Понедельник

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В Башкирии экс-депутата приговорили к девяти годам колонии за убийство племянника

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии экс-депутата приговорили к девяти годам колонии за убийство племянника Фото: Гульфия Акулова

В Башкирии экс-депутата приговорили к девяти годам колонии за убийство племянника Фото: Гульфия Акулова

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Зилаирский межрайонный суд вынес приговор 45-летнему местному жителю, председателю районного отделения ДОСААФ. Экс-депутата райсовета признали виновным по статье «убийство».

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в июне 2017 года нетрезвый депутат поссорился с гостившим у него 30-летним племянником из Московской области. Когда потерпевший в ходе конфликта попытался войти в дом родственника, тот выстрелил в него из охотничьего карабина. Пуля прошла сквозь деревянную дверь и попала мужчине в шею. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью. Злоумышленник предложил девушке убитого спрятать его труп. Получив отказ, он сбежал с места преступления.

Соседи, ставшие очевидцами случившегося, вызвали полицию. Стражи порядка задержали обвиняемого в соседней деревне. Подсудимый не признал свою вину. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Теги: убийство
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