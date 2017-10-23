В УГНТУ открылась химическая лаборатория, оборудование которой стоит 50 млн рублей Фото: с сайта вуза В УГНТУ открылась химическая лаборатория, оборудование которой стоит 50 млн рублей Фото: с сайта вуза

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете открылась химическая лаборатория «Уфаоргсинтеза». Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, у этого комплекса нет аналогов в стране. Стоимость оборудования составила 50 млн рублей. Это современные установки пиролиза, изучения периодических процессов, исследования каталитических и непрерывных процессов, газовое оборудование, подводящее азот, кислород и углеводороды.

Лаборатория открывает новые возможности для студентов кафедры «Нефтехимия и химические технологии». Они смогут принять участие в создании летательных аппаратов, аккумуляторов, строительных материалов, катализаторов. В открытии лаборатории приняли участие вице-премьер Фархад Самедов, министр промышленности Алексей Карпухин. Они отметили появление подобного комплекса для опытов в промышленной химии как успех инновационного образования.