В Башкирии нетрезвый водитель пытался подкупить сотрудника ГИБДД Фото: автор В Башкирии нетрезвый водитель пытался подкупить сотрудника ГИБДД Фото: автор

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура города Салавата утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя по статьям «повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения», «покушение на дачу взятки». Уголовное дело направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу.

В пресс-службе республиканской прокуратуры сообщили, что в сентябре этого года мужчина, лишенный водительских прав за нетрезвое вождение, вновь сел за руль автомобиля «SsangYong Actyon» в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники нацгвардии задержали его на улице Революционной. Проведенное инспекторами ГИБДД освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения водителя. Находясь в местном отделе полиции, задержанный попытался откупиться от уголовной ответственности. Он положил на стол стража порядка 25 тысяч рублей. Инспектор пресек незаконные действия автовладельца. Обвиняемый признал свою вину.