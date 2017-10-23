Смертельное ДТП в Башкирии: на трассе столкнулись Toyota Land Cruiser и ВАЗ-2110 Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ





Смертельное ДТП в Башкирии: на трассе столкнулись Toyota Land Cruiser и ВАЗ-2110 Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Хайбуллинском районе Башкортостана в полдень 23 октября произошло смертельное ДТП. В пресс-службе ГИБДД по РБ сообщили, что на 73 км автодороги Юлдыбай — Акъяр — Сара столкнулись Toyota Land Cruiser и ВАЗ-2110. На фотографиях, сделанных с места дорожного происшествия, видно, что трассу занесло снегом.

По предварительной информации, водитель отечественной машины и два его пассажира скончались на месте ДТП. Ещё одна пассажирка ВАЗ с травмами доставлена в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП уточняются.