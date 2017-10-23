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23 октября Понедельник

Уфа   °

В Уфе наградят лауреатов III Республиканского фестиваля детской поэзии «Бэпембэ»

КУЛЬТУРА

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

24 октября в здании Башкирского театра кукол будут подведены итоги III Республиканского фестиваля детской поэзии «Бэпембэ» («Одуванчик»). Весь год дети участвовали в детском конкурсе имени Фаузии Рахимкуловой.

На итоговом мероприятии будут объявлены имена лауреатов в номинациях «Золотая колыбель», «Добро», «Мечта». Победителей наградят дипломами и подарками. Обладатель Гран-при получит электронную книгу, сообщила агентству «Башинформ» главный редактор журнала «Акбузат» Тамара Юлдашева.

Дети от шести до 16 лет прочтут стихи собственного сочинения в номинациях. Новшеством нынешнего конкурса стало то, что в нем впервые приняли участие дети дошкольного возраста. Они подготовили стихи башкирской поэтессы Фаузии Рахимкуловой.

В фестивале примут участие известные писатели, журналисты, танцевальный ансамбль «Дарман», этно-группа «Аргымак». Для детей будут проведены мастер-классы, игры с аниматором.

Начало фестиваля — в 14.00.

Организаторы фестиваля — Агентство по печати и СМИ, Издательский дом «Республика Башкортостан», журнал «Акбузат».

Теги: поэзия, детские фестивали
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