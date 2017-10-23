УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане в ходе профилактических патронажей семей социального риска были выявлены 24 беременные женщины. Все они направлены в медицинские организации, сообщается на сайте Минтруда республики.

В каждом муниципалитете сформированы списки таких семей, проводятся регулярные подворовые обходы. Также сформированы списки семей, имеющих детей от 0 до 3 лет. Эти данные были озвучены на круглом столе «Медико-социальные проблемы младенческой смертности, пути ее снижения и профилактики» в Госсобрании РБ.

Министерством семьи, труда и социальной защиты населения республики будут выработаны алгоритмы выстраивания межведомственной работы по сопровождению семьи как на муниципальном, так и республиканском уровне. Важным результатом работы по созданию службы семьи должно стать замыкание в рамках единой службы семьи всей цепочки, связанной с поддержкой семьи, от момента первичной диагностики проблемы до окончания оказания необходимых услуг и проведения мероприятий, и в первую очередь профилактика неблагополучия.

Участники круглого стола также обсудили подготовку кадров для родильных домов и перинатальных центров, обновление парка медицинского оборудования в медучреждениях данного профиля, проанализировали опыт работы по снижению младенческой смертности на примере конкретных медучреждений республики.