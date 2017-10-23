Госавтоинспекция Башкирии предупредила о масштабной профилактической операции Фото: автор Госавтоинспекция Башкирии предупредила о масштабной профилактической операции Фото: автор

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В преддверии школьных каникул на территории Башкортостана 23 октября стартовала операция «Внимание — дети!» Профилактические мероприятия продлятся до 10 ноября.

По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, в рамках операции, с целью профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, сотрудники ГИБДД проведут для детей и их родителей лекции, беседы, занятия по ПДД, а также конкурсы, викторины и акции.

«Забота о детях, обеспечение их безопасности на дорогах — задача номер один не только для ГИБДД, но и для каждого жителя республики», — подчеркнули в ведомстве.