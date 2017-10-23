УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии заместитель главы администрации одного из городов подозревается в получении крупной взятки. Нефтекамским межрайонным следственным отделом по материалам, представленным Управлением ФСБ России по РБ, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Нефтекамска. Чиновник подозревается в получении взятки в крупном размере, сообщили в Следственном комитете по РБ.

По версии следствия, утром 21 октября 2017 года по ранее достигнутой договоренности с местным жителем сотрудник мэрии получил услуги имущественного характера на общую сумму более 175 тысяч рублей. Взятка стала вознаграждением за содействие в получении права на аренду земельного участка на территории города Нефтекамска. В ходе совместного с сотрудниками местного отделения УФСБ России мероприятия злоумышленник был задержан. При осмотре места происшествия изъяты 10 емкостей с декоративной кустарниковой растительностью.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также допросы свидетелей. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.