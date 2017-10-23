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23 октября Понедельник

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В Башкирии сохраняется положительная динамика в промышленности, торговле и сельском хозяйстве

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии сохраняется положительная динамика в промышленности, торговле и сельском хозяйстве Фото: Олег Яровиков

В Башкирии сохраняется положительная динамика в промышленности, торговле и сельском хозяйстве Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане, согласно данным девяти месяцев 2017 года, сохраняется положительная динамика в промышленности.

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона, индекс промышленного производства составил 102,6% (в РФ — 101,8%) при прогнозе в 102,1%.

В области сельского хозяйства по сравнению с 2016 годом превышение показателей отмечается в животноводстве. В республике увеличилось производство скота и птицы на убой в живом весе. На прошлогоднем уровне сохранился объем производства яиц.

Оборот розничной торговли, по сравнению с 2016 годом, вырос на 1,6% (в РФ — 0,5%). Индекс потребительских цен сложился ниже, чем в целом по стране (101,7%) и составил 100,8%.

Что касается ввода жилья, то сейчас республика занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа по этому показателю. За первые девять месяцев текущего года в Башкортостане введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 1,6 млн квадратных метров. Прослеживается и позитивная тенденция в социальной сфере.

Так, среднемесячная номинальная заработная плата превысила в регионе 29 тысяч рублей, что на 6,4% больше января-сентября 2016 года.

Уровень зарегистрированной безработицы составляет 1,0% и не превышает оценку на 2017 год. Уровень общей безработицы по методологии Международной организации труда равен 5,6%.

Как сообщил на заседании в республиканском правительстве министр экономического развития Башкортостана Сергей Новиков, по итогам девяти месяцев 2017 года в 42 муниципалитетах достигнута положительная динамика более половины показателей социально-экономического развития. В своем выступлении министр заявил о необходимости проведения работы по оценке эффективности, достаточности и действенности мер по обеспечению устойчивого развития отдельных территорий республики.

Теги: промышленное производство, торговля, сельское хозяйство, зарплата
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