В Башкирии грузовик сбил внезапно выбежавшего на дорогу пешехода Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ В Башкирии грузовик сбил внезапно выбежавшего на дорогу пешехода Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Архангельском районе Башкортостана ночью 22 октября произошло ДТП со смертельным исходом. В пресс-службе ГИБДД по РБ сообщили, что на 66 км трассы Уфа — Инзер — Белорецк 36-летний житель Московской области ехал за рулем грузовика «Рено Магнум». На проезжей части он допустил наезд на 29-летнего жителя Бурзянского района.

Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте аварии. По словам водителя, мужчина внезапно выбежал на проезжую часть в неустановленном месте.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП.